Uccise la rivale e le strappò la figlia dal ventre | sospesa condanna a morte

Leggi su chenews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Stop al momento all’esecuzione capitale per la donna, primata ain oltre 70 anni. Attesa la perizia. Lisa Montgomery (Facebook)Primata anegli ultimi 70 anni negli Stati Uniti. Unica donna presente nel braccio della. Lisa Montgomery, ad un passo dall’iniezione letale, per i tragici fatti che la videro protagonista del macabro omicidio di Bobby Jo Stinnet, nel 2004. La donna, ha visto sospendere al momento la suadal giudice Patrick Hanlon. Motivo, la richiesta di una perizia psichiatrica sulla donna, per dimostrare quanto non sia capace di intendere e volere. La donna, nel 2004 aveva raggiunto in casa la sua vittima, incinta di otto mesi. L’aveva strangolate e dopo averle aperto il ...