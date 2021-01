Twitter ha sospeso più di 70mila account legati al movimento complottista QAnon (Di martedì 12 gennaio 2021) Lunedì sera Twitter ha annunciato di aver sospeso oltre 70mila account che secondo il social network «erano utilizzati per condividere su larga scala contenuti pericolosi collegati a QAnon ed erano dedicati principalmente alla diffusione di teorie cospirazioniste». I profili hanno Leggi su ilpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Lunedì seraha annunciato di averoltreche secondo il social network «erano utilizzati per condividere su larga scala contenuti pericolosi coled erano dedicati principalmente alla diffusione di teorie cospirazioniste». I profili hanno

alex_orlowski : Attenzione non hanno sospeso l’account, è stato limitato per attività sospette, a volte possono essere x dei tentat… - rafbarberio : Twitter ha sospeso il quotidiano Libero. Così non va, mi spiace! Stiamo assistendo a qualcosa di grave... - ilpost : Twitter ha sospeso più di 70mila account legati al movimento complottista QAnon - sydbarret62 : @GenCar5 @Twitter Purtroppo solo sospeso. - FogliFabiana : RT @GenCar5: Anni di #odio cosparso coi camion spargiletame, oscenità, offese gratuite, violentissime campagne di denigrazione e discrimina… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter sospeso Twitter ha bannato Trump: "Sospeso per sempre" Adnkronos Twitter ha sospeso più di 70mila account legati al movimento complottista QAnon

Lunedì sera Twitter ha annunciato di aver sospeso oltre 70mila account che secondo il social network «erano utilizzati per condividere su larga scala ...

Checché ne dica Senaldi, Libero su Twitter non è stato censurato

Il messaggio che compare provando a cercare il profilo Twitter Libero quotidiano è molto chiaro e smentisce l’ipotesi della censura basata sui contenuti pubblicati dal giornale diretto da Pietro Senal ...

Lunedì sera Twitter ha annunciato di aver sospeso oltre 70mila account che secondo il social network «erano utilizzati per condividere su larga scala ...Il messaggio che compare provando a cercare il profilo Twitter Libero quotidiano è molto chiaro e smentisce l’ipotesi della censura basata sui contenuti pubblicati dal giornale diretto da Pietro Senal ...