Twitter ha sospeso 70mila account legati al movimento complottista QAnon (Di martedì 12 gennaio 2021) Twitter ha annunciato di aver sospeso oltre 70mila account che secondo il social network «erano utilizzati per condividere su larga scala contenuti pericolosi collegati a QAnon ed erano dedicati principalmente alla diffusione di teorie cospirazioniste». Twitter ha spiegato di aver iniziato a sospendere in maniera permanente migliaia di account «alla luce dei violenti eventi di Washington e del crescente rischio di danni». I profili hanno iniziato a essere rimossi lo scorso venerdì, due giorni dopo l’attacco al Congresso degli Stati Uniti da parte di centinaia di sostenitori del presidente uscente Donald Trump, e lo stesso giorno in cui era stato sospeso in maniera permanente anche l’account dello stesso Trump, che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 gennaio 2021)ha annunciato di averoltreche secondo il social network «erano utilizzati per condividere su larga scala contenuti pericolosi coled erano dedicati principalmente alla diffusione di teorie cospirazioniste».ha spiegato di aver iniziato a sospendere in maniera permanente migliaia di«alla luce dei violenti eventi di Washington e del crescente rischio di danni». I profili hanno iniziato a essere rimossi lo scorso venerdì, due giorni dopo l’attacco al Congresso degli Stati Uniti da parte di centinaia di sostenitori del presidente uscente Donald Trump, e lo stesso giorno in cui era statoin maniera permanente anche l’dello stesso Trump, che ...

alex_orlowski : Attenzione non hanno sospeso l’account, è stato limitato per attività sospette, a volte possono essere x dei tentat… - ilpost : Twitter ha sospeso più di 70mila account legati al movimento complottista QAnon - rafbarberio : Twitter ha sospeso il quotidiano Libero. Così non va, mi spiace! Stiamo assistendo a qualcosa di grave... - Sasa45328616 : RT @mov24agosto: SOSPESO L'ACCOUNT TWITTER DI #LiberoQuotidiano, IL GIORNALACCIO ANTIMERIDIONALE DI #Feltri - 4ragazzi1D : RT @Pinucci63757977: Amichi sovranisti,#LiberoQuotidiano è stato solo temporsneamente sospeso: d'altronde se vi si ottura il cesso che fate… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter sospeso Twitter ha bannato Trump: "Sospeso per sempre" Adnkronos Twitter censura anche QAnon

Dopo l'account del presidente Donald Trump il sociale media ha deciso la sospensione di migliaia di account legati alla teoria cospirazionista ...

Twitter rimuove 70 mila account legati al movimento pro-Trump

Twitter ha annunciato di aver «sospeso permanentemente» 70.000 account affiliati al movimento pro-Trump QAnon da venerdì, per impedire loro di utilizzare il ...

Dopo l'account del presidente Donald Trump il sociale media ha deciso la sospensione di migliaia di account legati alla teoria cospirazionista ...Twitter ha annunciato di aver «sospeso permanentemente» 70.000 account affiliati al movimento pro-Trump QAnon da venerdì, per impedire loro di utilizzare il ...