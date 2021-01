Twitter ha limitato l’account del quotidiano Libero (Di martedì 12 gennaio 2021) l’account di Libero quotidiano temporaneamente limitato da Twitter per “attività sospette”. Tra la sera di lunedì 11 gennaio e la mattina di martedì 12 chiunque ha provato a raggiungere il profilo Twitter del quotidiano di Vittorio Feltri, ha visualizzato un avviso del social network, che informava gli utenti che tale profilo era temporeanemente limitato per attività sospette. Non si tratta di un provvedimento di sospensione come quello nei confronti di Donald Trump. l’account del quotidiano, tornato alla piena operatività nella tarda mattinata del 12 gennaio, era comunque accessibile. Bastava infatti cliccare sul tasto “mostra il profilo“. Twitter quindi non ha censurato Libero, come ... Leggi su wired (Di martedì 12 gennaio 2021)ditemporaneamentedaper “attività sospette”. Tra la sera di lunedì 11 gennaio e la mattina di martedì 12 chiunque ha provato a raggiungere il profilodeldi Vittorio Feltri, ha visualizzato un avviso del social network, che informava gli utenti che tale profilo era temporeanementeper attività sospette. Non si tratta di un provvedimento di sospensione come quello nei confronti di Donald Trump.del, tornato alla piena operatività nella tarda mattinata del 12 gennaio, era comunque accessibile. Bastava infatti cliccare sul tasto “mostra il profilo“.quindi non ha censurato, come ...

