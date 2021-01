Twitter cala la scure della censura su 70.000 trumpiani, addio alla democrazia Usa (Di martedì 12 gennaio 2021) Twitter cala la scure della censura su 70.000 trumpiani “colpevoli”, secondo le nuove regole della dittatura digitale, inaugurata dai grandi Social media, di seguire la teoria di Qanon. È l’ultimo salto in ordine di tempo verso una digitocrazia dove le leggi degli Stati, basate su Costituzioni centenarie, devono cedere il passo alle regole imposte da società commerciali, severi guardiani di interessi che nulla hanno a che fare con la democrazia. Twitter, così come Facebook, Instagram e gli altri grandi Social media sono nati e cresciuti proprio grazie alle regole della democrazia che ora, immemori, calpestano tagliandosi l’erba sotto ai piedi. Ieri è toccato a Trump assaporare di cosa sono capaci i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021)lasu 70.000“colpevoli”, secondo le nuove regoledittatura digitale, inaugurata dai grandi Social media, di seguire la teoria di Qanon. È l’ultimo salto in ordine di tempo verso una digitocrazia dove le leggi degli Stati, basate su Costituzioni centenarie, devono cedere il passo alle regole imposte da società commerciali, severi guardiani di interessi che nulla hanno a che fare con la, così come Facebook, Instagram e gli altri grandi Social media sono nati e cresciuti proprio grazie alle regoleche ora, immemori, calpestano tagliandosi l’erba sotto ai piedi. Ieri è toccato a Trump assaporare di cosa sono capaci i ...

Ultime Notizie dalla rete : Twitter cala Twitter cala la scure della censura su 70.000 trumpiani, addio alla democrazia... Il Secolo d'Italia Twitter e Facebook precipitano dopo le rivolte al Campidoglio

Dopo le rivolte al Campidoglio le condivisioni di Twitter e Facebook sono in calo. Le azioni delle aziende sono crollate in Borsa.

Borse in rialzo dopo il calo dei social network. Lo spread risale

Le borse europee ripartono al rialzo, dopo i cali di ieri. In apertura il Ftse Mib di Milano segna +0,38%. Gennaio è un mese finora senza troppi scossoni, +2,4% il bilancio finora. Nel resto d'Europa ...

