Twitter blocca Trump e crolla in borsa, in Italia sospende Libero Quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Non sono giorni facili per Twitter, il social network fondato da Jack Dorsey e dentro l'occhio del ciclone per aver bannato in modo definitivo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il titolo ha chiuso la giornata di ieri in perdita del 6,41%, dopo aver avviato la seduta con picchi negativi del 10%. Gli effetti del giro di vite contro gli account che non rispetterebbero le policy del social network avrebbero raggiunto anche l'Italia. Da ieri sera chiunque provi a visitare l'account Twitter di Libero Quotidiano, il Quotidiano fondato da Vittorio Feltri e diretto da Pietro Sinaldi, si trova questo messaggio: "Attenzione: questo account è temporaneamente limitato. L'avviso qui presente ti viene mostrato poiché l'account in questione ha eseguito delle attività ...

