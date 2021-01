**Twitter: Annunziata, ‘limiti a Libero? Politicizzare libertà di espressione gravissimo’** (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – La limitazione dell’account di ‘Libero’ da parte di Twitter “è un fatto gravissimo, sono preoccupatissima del controllo dall’alto di queste società che fanno questa operazione. C’è una guerra che stiamo combattendo, la pandemia, la crisi delle istituzioni, ed è come se ci fosse un grande esercito invisibile che sinora è stato nostro amico e che è nella tasca di ciascuno di noi, il telefonino con tutto quello che porta, che ora autonomamente in maniera autoritaria decide di entrare nella nostra tasca e cambiare il nostro destino”. Sono le parole di Lucia Annunziata che, in una lunga intervista con l’Adnkronos, spiega il suo pensiero sulle limitazioni che Twitter ha imposto all’account della testata diretta da Vittorio Feltri e, più in generale, sui ‘tagli’ che i social stanno operando in queste settimane. L'articolo proviene ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – La limitazione dell’account di ‘’ da parte di Twitter “è un fatto gravissimo, sono preoccupatissima del controllo dall’alto di queste società che fanno questa operazione. C’è una guerra che stiamo combattendo, la pandemia, la crisi delle istituzioni, ed è come se ci fosse un grande esercito invisibile che sinora è stato nostro amico e che è nella tasca di ciascuno di noi, il telefonino con tutto quello che porta, che ora autonomamente in maniera autoritaria decide di entrare nella nostra tasca e cambiare il nostro destino”. Sono le parole di Luciache, in una lunga intervista con l’Adnkronos, spiega il suo pensiero sulle limitazioni che Twitter ha imposto all’account della testata diretta da Vittorio Feltri e, più in generale, sui ‘tagli’ che i social stanno operando in queste settimane. L'articolo proviene ...

