Tutti le amanti di Filippo | la Regina Elisabetta lo ha scoperto e…

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 12 gennaio 2021) Adesso si sono vaccinati contro il Covid-19. Insieme, come sempre. Sempre mano nella mano. Accade da sempre:ed, all’apparenza, sono sempre stati l’uno al fianco dell’altra. Una bella favola, ma appunto, solo all’apparenza. Tra i due, come in ogni coppia, ci sono stati dei momenti di gelo, delle liti e i maligni hanno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.