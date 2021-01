Trump, presentata la richiesta di impeachment. Ma cosa vuol dire? (Di martedì 12 gennaio 2021) La motivazione è incitamento all’insurrezione. Per questo è stata presentata formalmente alla Camera la richiesta di impeachment contro Donald Trump, per metterlo, per la seconda volta, in stato di accusa. Nel documento di 4 pagine si fa riferimento alle false dichiarazioni di vittoria di Trump contro Joe Biden, alle pressioni fatte in Georgia per ribaltare l’esito del voto e il comizio del 6 gennaio in cui ha incoraggiato i suoi sostenitori ad attaccare Capitol Hill. La risoluzione avrebbe già raccolto le firme per approvare la procedura di impeachment. L’obiettivo finale sarebbe di impedirgli di candidarsi in futuro. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 gennaio 2021) La motivazione è incitamento all’insurrezione. Per questo è stata presentata formalmente alla Camera la richiesta di impeachment contro Donald Trump, per metterlo, per la seconda volta, in stato di accusa. Nel documento di 4 pagine si fa riferimento alle false dichiarazioni di vittoria di Trump contro Joe Biden, alle pressioni fatte in Georgia per ribaltare l’esito del voto e il comizio del 6 gennaio in cui ha incoraggiato i suoi sostenitori ad attaccare Capitol Hill. La risoluzione avrebbe già raccolto le firme per approvare la procedura di impeachment. L’obiettivo finale sarebbe di impedirgli di candidarsi in futuro.

Tg3web : Domani verrà presentata al Congresso la procedura di Impeachment per istigazione all'insurrezione contro Trump dopo… - SkyTG24 : Usa, presentata richiesta impeachment per Trump. Biden: non ho paura di giurare all’aperto - statodelsud : Usa, presentata richiesta impeachment per Trump. Biden: non ho paura di giurare all’aperto - Pino__Merola : Usa, presentata richiesta impeachment per Trump. Biden: non ho paura di giurare all’aperto - alessandro_rota : RT @SkyTG24: Usa, presentata richiesta impeachment per Trump. Biden: non ho paura di giurare all’aperto -