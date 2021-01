"Trump? È stato evitato il disastro": Beppe Severgnini giustifica la censura (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesca Galici Beppe Severgnini con un un lungo articolo sul Corsera ha spiegato perché il blocco social di Donald Trump sarebbe legittimo e non censorio La decisione dei social di eliminare i profili di Donald Trump ha creato ben più di qualche protesta in Europa, che sorprendentemente si è trovata (quasi) unita nella condanna alla censura. Anche Angela Merkel si è espressa in merito e stando a quanto riporta il suo portavoce Steffen Seibert, avrebbe definito la decisione "problematica". Sarebbe giusto, infatti, istituire un controllo per evitare la diffusione di notizie false o fuorvianti, sottolinea Steffen Seibert, che però rivendica e riconosce la libertà di opinione come diritto fondamentale "di primaria importanza". Non la pensa così Beppe ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesca Galicicon un un lungo articolo sul Corsera ha spiegato perché il blocco social di Donaldsarebbe legittimo e non censorio La decisione dei social di eliminare i profili di Donaldha creato ben più di qualche protesta in Europa, che sorprendentemente si è trovata (quasi) unita nella condanna alla. Anche Angela Merkel si è espressa in merito e stando a quanto riporta il suo portavoce Steffen Seibert, avrebbe definito la decisione "problematica". Sarebbe giusto, infatti, istituire un controllo per evitare la diffusione di notizie false o fuorvianti, sottolinea Steffen Seibert, che però rivendica e riconosce la libertà di opinione come diritto fondamentale "di primaria importanza". Non la pensa così...

