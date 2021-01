Trump dopo la sospensione da Facebook e Twitter: «Le Big Tech fanno cose orribili». E nega ogni responsabilità per i fatti di Capitol Hill – Il video (Di martedì 12 gennaio 2021) Donald Trump accusa i social network di fomentare la rabbia degli americani e di aver compiuto «un terribile errore». Il presidente lo ha detto prima di partire per Alamo, in Texas, dove in serata dovrebbe tenere un comizio al confine con il Messico per celebrare la costruzione di oltre 450 miglia di muro anti-migranti. «Le Big Tech stanno facendo cose orribili al nostro Paese», ha detto Trump, riferendosi alla scelta di Facebook e Twitter di silenziare i suoi account dopo i fatti di Capitol Hill. Quanto alla procedura di impeachment nei suoi confronti per incitamento all’insurrezione, secondo Trump sarebbe «assolutamente ridicola» e starebbe provocando una «rabbia tremenda»; mentre il ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) Donaldaccusa i social network di fomentare la rabbia degli americani e di aver compiuto «un terribile errore». Il presidente lo ha detto prima di partire per Alamo, in Texas, dove in serata dovrebbe tenere un comizio al confine con il Messico per celebrare la costruzione di oltre 450 miglia di muro anti-migranti. «Le Bigstanno facendoal nostro Paese», ha detto, riferendosi alla scelta didi silenziare i suoi accountdi. Quanto alla procedura di impeachment nei suoi confronti per incitamento all’insurrezione, secondosarebbe «assolutamente ridicola» e starebbe provocando una «rabbia tremenda»; mentre il ...

