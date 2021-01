Trump bloccato per sempre da Twitter | giusto o sbagliato?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il caso è quello di Donald Trump, ma la questione va ben oltre la scelta di Twitter di bloccare per sempre l’account personale dell’attuale presidente americano, lasciando solo quello ufficiale. Se infatti nel mondo è stata unanime la condanna dell’assalto al Campidoglio statunitense, non ugualmente compatta è la posizione sul caso social. Sì, nei tweet di Trump c’erano espliciti inviti a non accettare il risultato elettorale e a opporsi alla conferma dell’elezione di Biden, ma chi deve decidere l’esclusione da una piattaforma: i privati che la gestiscono o un’autorità terza?