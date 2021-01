Trump approva dichiarazione emergenza per la capitale (Di martedì 12 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 12 - Accogliendo la richiesta della sindaca della capitale Muriel Bowser, Donald Trump ha approvato una dichiarazione di emergenza per Washington dopo l'assalto al Congresso ordinando ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 12 - Accogliendo la richiesta della sindaca dellaMuriel Bowser, Donaldhato unadiper Washington dopo l'assalto al Congresso ordinando ...

PaoloGentiloni : Il 45% dei repubblicani approva l’assalto al Congresso. Quella banda di estremisti violenti è figlia legittima di a… - MediasetTgcom24 : Usa, Donald Trump approva dichiarazione emergenza per Washington #usa - 73deva73 : #Trump approva dichiarazione emergenza per la capitale - Ultima Ora - ANSA Questo i nostri (giornalisti ?? )in tv?? m… - CorriereQ : Trump approva dichiarazione emergenza per la capitale - sardanews : Trump approva dichiarazione emergenza per la capitale -

Donald Trump ha accolto la richiesta del sindaco della capitale Muriel Bowser e ha approvato una dichiarazione di emergenza per Washington dopo l'assalto al Congresso. La Casa Bianca ha fatto sapere c ...

