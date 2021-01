Troppi medici e sanitari hanno dubbi e dicono ancora no al vaccino (Di martedì 12 gennaio 2021) Troppo alta la percentuale dei medici che stanno rifiutando il vaccino anti Covid. Per questo torna a farsi strada l’ipotesi dell’obbligo. Il primo ad esprimere perplessità sulla sicurezza del vaccino anti Covid è stato il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti il quale, in origine, sosteneva che per produrre un farmaco sicuro è necessario un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 gennaio 2021) Troppo alta la percentuale deiche stanno rifiutando ilanti Covid. Per questo torna a farsi strada l’ipotesi dell’obbligo. Il primo ad esprimere perplessità sulla sicurezza delanti Covid è stato il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti il quale, in origine, sosteneva che per produrre un farmaco sicuro è necessario un L'articolo proviene da Leggilo.org.

SonSempreIoEh : possibile che siano tutti cretini? - 16_opamp : Ma che caxxo di medici hanno a BOLZANO ??? Vaccini, l’Alto Adige fanalino di coda in Italia cambia strategia: “Tro… - dadamarini1 : RT @GigiPadovani: In Alto Adige solo il 50% dei sanitari si fa vaccinare: anticipata la chiamata per gli over 80 - GigiPadovani : In Alto Adige solo il 50% dei sanitari si fa vaccinare: anticipata la chiamata per gli over 80… - poisbordnew : @fattoquotidiano Anche in Alto Adige ci sono troppi medici e infermieri NoVax. Mi immagino che cosa potrebbero dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi medici Troppi medici e sanitari hanno dubbi e dicono ancora no al vaccino Leggilo.org Russia proroga blocco voli Regno Unito fino al primo febbraio

Altri venti giorni di proroga: la Russia non vuole correre alcun tipo di rischio sanitario e per questo motivo ha ufficializzato nelle ultime ore il mantenimento del blocco dei voli da e per il Regno ...

CUPRA MONTANA / Medici di famiglia, appuntamento solo telefonico

Regolamentato l’accesso agli ambulatori presso il Distretto Sanitario per contenere i contagi, intanto al via le prenotazioni per lo screening di massa a Jesi CUPRA MONTANA, 12 gennaio 2021 – Le preca ...

Altri venti giorni di proroga: la Russia non vuole correre alcun tipo di rischio sanitario e per questo motivo ha ufficializzato nelle ultime ore il mantenimento del blocco dei voli da e per il Regno ...Regolamentato l’accesso agli ambulatori presso il Distretto Sanitario per contenere i contagi, intanto al via le prenotazioni per lo screening di massa a Jesi CUPRA MONTANA, 12 gennaio 2021 – Le preca ...