Triathlon | Alessandro Fabian | “Ho un nuovo staff tecnico per affrontare al meglio il percorso olimpico verso Tokyo”

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021), campione azzurro di, inizia il suo 2021 con diverse novità e il sogno delle Olimpiadi di. Dopo un 2020 complicato e particolare, sia dal punto di vista fisico che mentale, l’atleta padovano punta già alla prossima stagione. Reduce da una serie di buoni risultati alla fine del 2020, e da un periodo di meritato riposo, il triatleta ha ripreso ad allenarsi, e lo ha fatto con unocompletamente: Josè Brborich head coach, coordinatore delloe allenatore dedicato al ciclismo; Moreno Daga, già coach della campionessa Ilaria Cusinato, per il nuoto; Norberto Salmaso per la corsa, e infine Giulia De Joannon per la preparazione fisica. Una nuova squadra di professionisti che dovrà prendere per mano ...