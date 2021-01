Trastevere, uomo accerchiato e picchiato per rapina: arrestato 43enne (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – L’uomo e’ stato accerchiato da 5 persone che volevano rapinarlo del cellulare e del portafogli subito dopo essere sceso dal mezzo pubblico in Piazza Flavio Biondo, angolo Via degli Orti di Cesare, a Trastevere. La vittima cosi’ ha cercato di opporre resistenza nei confronti del gruppo ma uno dei malviventi lo ha colpito con piu’ pugni al volto. Fortuna ha voluto che nel frattempo sul posto sono giunte le pattuglie della Sezione Volanti, che hanno immediatamente bloccato un cittadino bosniaco di 43 anni, evitando che potesse dileguarsi. Quest’ultimo gravato gia’ da precedenti simili e’ stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata in concorso di persone rimaste ignote. Proseguono le indagini volte ad individuare i suoi complici. Cosi’ in un comunicato la Questura di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – L’e’ statoda 5 persone che volevanorlo del cellulare e del portafogli subito dopo essere sceso dal mezzo pubblico in Piazza Flavio Biondo, angolo Via degli Orti di Cesare, a. La vittima cosi’ ha cercato di opporre resistenza nei confronti del gruppo ma uno dei malviventi lo ha colpito con piu’ pugni al volto. Fortuna ha voluto che nel frattempo sul posto sono giunte le pattuglie della Sezione Volanti, che hanno immediatamente bloccato un cittadino bosniaco di 43 anni, evitando che potesse dileguarsi. Quest’ultimo gravato gia’ da precedenti simili e’ statoper il reato di tentataaggravata in concorso di persone rimaste ignote. Proseguono le indagini volte ad individuare i suoi complici. Cosi’ in un comunicato la Questura di ...

Notiziedi_it : Incendio a Trastevere, fiamme in un appartamento per una stufa elettrica: ustionato un uomo - 79_Alessio : RT @romatoday: Incendio a #Trastevere, fiamme in un appartamento per una stufa elettrica: ustionato un uomo - romatoday : Incendio a #Trastevere, fiamme in un appartamento per una stufa elettrica: ustionato un uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Trastevere uomo Trastevere, uomo accerchiato e picchiato per rapina: arrestato 43enne - RomaDailyNews RomaDailyNews Sicurezza ferroviaria: i risultati dei controlli durante le festività

Il bilancio dei controlli da parte della Polizia ferroviaria durante il periodo delle festività appena trascorse.

Roma, una settimana tra incontri online, interventi di pulizia a Casal Brunori e passeggiate culturali al Trullo

Gli appuntamenti, dal 10 al 17 gennaio, delle associazioni e comitati di cittadini. Si parla del cantiere del Grab ma anche di come la vita familiare dovrebbe ...

Il bilancio dei controlli da parte della Polizia ferroviaria durante il periodo delle festività appena trascorse.Gli appuntamenti, dal 10 al 17 gennaio, delle associazioni e comitati di cittadini. Si parla del cantiere del Grab ma anche di come la vita familiare dovrebbe ...