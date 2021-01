Tragedia a Roma | sorelle sole a casa | la più piccola precipita dalla finestra

(Di martedì 12 gennaio 2021) Auna ragazzina di 12 anni ètadell’abitazione in cui si trovava sola con la sorella 17enne. I Carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.nella Capitale. Ieri mattina, intorno alle 8.40, una ragazzina di 12 anni èta dal secondo piano dell’abitazione in cui vive con la L'articolo proviene da Leggilo.org.

grancetto : RT @grancetto: @RaiNews @ParcodiGiacomo #natipercombattere Il Dramma della Nazione nasce sempre da una Tragedia Vedere il mio paese,la mia… - NapoliToday : #Cronaca Tragedia in casa, 60enne muore dopo coltellata al petto - zazoomblog : Tragedia a Roma: 32enne si getta dalla finestra era affetto da depressione - #Tragedia #Roma: #32enne #getta… - CorriereCitta : Tragedia a Roma: 32enne si getta dalla finestra, era affetto da depressione - infoitinterno : Roma, tragedia familiare: madre e figlio 64enne trovati morti a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma

RomaToday

Alle ore 18:00 i carabinieri sono intervenuti a Bacoli in via Roma, dopo la scoperta del corpo senza vita di un uomo all’interno della propria abitazione, dove viveva insieme alla compagna e ai due fi ...Tragedia a Roma questa mattina in via Alessandro Severo: un ragazzo di 25 anni del Bangladesh è precipitato dal quarto piano della sua abitazione di un palazzo con ingresso in via Tiberio Imperatore.