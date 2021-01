Tottenham-Fulham, la polemica di Parker: “Ci hanno detto che avremmo dovuto giocare solo lunedì, è scandaloso!” (Di martedì 12 gennaio 2021) polemica aperta in casa Fulham.Napoli, senti Boniek: “Zielinski può diventare più forte di de Bruyne, se Milik resta salta gli Europei”Lo scorso 30 dicembre i Cottaggers avrebbero dovuto affrontare in Premier League il Tottenham, la gara fu però rinviata a causa dei molteplici casi di Covid proprio tra gli ospiti guidati da Scott Parker. Il tecnico inglese del Fulham ha però criticato aspramente la decisione della FA che ha scelto di riprogrammare il match mercoledì sera, avvisando il suo club solo pochi giorni prima. I Cottaggers sarebbero stati informati in merito alla disputa della partita solamente lunedì alle ore 9,30. Un qualcosa che ha fatto infuriare Parker che nello scorso turno di FA Cup contro il QPR, ha schierato la ... Leggi su mediagol (Di martedì 12 gennaio 2021)aperta in casa.Napoli, senti Boniek: “Zielinski può diventare più forte di de Bruyne, se Milik resta salta gli Europei”Lo scorso 30 dicembre i Cottaggers avrebberoaffrontare in Premier League il, la gara fu però rinviata a causa dei molteplici casi di Covid proprio tra gli ospiti guidati da Scott. Il tecnico inglese delha però criticato aspramente la decisione della FA che ha scelto di riprogrammare il match mercoledì sera, avvisando il suo clubpochi giorni prima. I Cottaggers sarebbero stati informati in merito alla disputa della partita solamentealle ore 9,30. Un qualcosa che ha fatto infuriareche nello scorso turno di FA Cup contro il QPR, ha schierato la ...

