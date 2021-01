Toti assente dal Consiglio regionale, le opposizioni: “Seduta inutile”. La replica: “Impegni sulla sanità nel Ponente” (Di martedì 12 gennaio 2021) "Un comportamento irrispettoso, - lo ha definito il capogruppo della Lista Sansa, Ferruccio Sansa - Non sappiamo neppure dove sia Toti” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 12 gennaio 2021) "Un comportamento irrispettoso, - lo ha definito il capogruppo della Lista Sansa, Ferruccio Sansa - Non sappiamo neppure dove sia

lucainge_tweet : Regione: “Toti assente in Consiglio fornisce risposte scritte” - tigullio_tweet : Regione: “Toti assente in Consiglio fornisce risposte scritte” - lucainge_tweet : Regione: “Toti assente in Consiglio, ennesimo sgarro” - tigullio_tweet : Regione: “Toti assente in Consiglio, ennesimo sgarro” -