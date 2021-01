Torino, Vagnati ci prova per Kouamé: incontro con il suo agente (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Torino continua a lavorare per acquistare Christian Kouamé dalla Fiorentina. Il direttore sportivo granata ha incontrato l’agente del giocatore Secondo quanto riferito da Sportitalia, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati questo pomeriggio ha incontrato Michelangelo Minieri, procuratore di Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano è in uscita dalla Fiorentina ma oltre ai granata c’è da registrare il forte interesse da parte del Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilcontinua a lavorare per acquistare Christiandalla Fiorentina. Il direttore sportivo granata ha incontrato l’del giocatore Secondo quanto riferito da Sportitalia, il direttore sportivo delDavidequesto pomeriggio ha incontrato Michelangelo Minieri, procuratore di Christian. L’attaccante ivoriano è in uscita dalla Fiorentina ma oltre ai granata c’è da registrare il forte interesse da parte del Verona. Leggi su Calcionews24.com

