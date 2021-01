Torino, Kouamé prima scelta. Lammers il piano B (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Torino aspetta Kouamé dalla Fiorentina. Il piano B della società granata è Lammers dell’Atalanta in prestito. Le ultime Il Torino aspetta Christian Kouamé dalla Fiorentina ma, se i tempi dovessero protrarsi a lungo, il club granata virerebbe sull’alternativa per l’attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli occhi del direttore tecnico Davide Vagnati sono puntati su Sam Lammers dell’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilaspettadalla Fiorentina. IlB della società granata èdell’Atalanta in prestito. Le ultime Ilaspetta Christiandalla Fiorentina ma, se i tempi dovessero protrarsi a lungo, il club granata virerebbe sull’alternativa per l’attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli occhi del direttore tecnico Davide Vagnati sono puntati su Samdell’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

MatteoPedrosi : ?????? #Torino #Kouamé: incontro in corso tra il ds Vagnati e l’agente del giocatore. @CorriereGranata #calciomercato - DiMarzio : #Torino | Se la Fiorentina non molla Kouamè, il 'piano B' per l'attacco è Lammers - firenzeviola_it : TORINO, Pressing su Kouame ma spunta Lammers - AlesSantomauro : Per #Kouame la #Fiorentina prende tempo, il piano B del #Torino è #Lammers #calciomercato @DiMarzio - riccardodomen : #Calciomercato?? Il #Torino sta aspettando #Kouame , che se la #Fiorentina decidesse definitivamente di non cederlo,… -

