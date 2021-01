Torino, Giampaolo: «Siamo delusi. Meité è in partenza» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Intervistato a fine partita da Rai Sport, Marco Giampaolo ha commentato la prestazione del Torino nella sfida contro il Milan Intervistato a fine partita da Rai Sport, Marco Giampaolo ha commentato la prestazione del Torino nella sfida contro il Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILAN NEWS 24 SULLA GARA – «Non abbiamo snobbato la competizione, però c’à la delusione. Ora dovremo fare la conta per la prossima partita che è importantissima. La squadra deve giocare, in tutte le competizioni. Non Siamo un gruppo di grandi palleggiatori, ma posSiamo fare molto di più. Abbiamo provato a giocare, con cose anche pregevoli». MEITE’ – «Oggi non c’era perché è in partenza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Intervistato a fine partita da Rai Sport, Marcoha commentato la prestazione delnella sfida contro il Milan Intervistato a fine partita da Rai Sport, Marcoha commentato la prestazione delnella sfida contro il Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILAN NEWS 24 SULLA GARA – «Non abbiamo snobbato la competizione, però c’à laone. Ora dovremo fare la conta per la prossima partita che è importantissima. La squadra deve giocare, in tutte le competizioni. Nonun gruppo di grandi palleggiatori, ma posfare molto di più. Abbiamo provato a giocare, con cose anche pregevoli». MEITE’ – «Oggi non c’era perché è in». Leggi su Calcionews24.com

