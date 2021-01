Toninelli minaccia i giornali che lo “maltrattano”: “Ben vengano i tagli all’editoria” (Di martedì 12 gennaio 2021) Danilo Toninelli non smette di farsi ridere dietro. Quarantadue “Non ricordo” nell’ambito dell’interrogatorio sul caso Gregoretti dove Salvini è sotto processo, gli sembran pochi evidentemente. L’ex ministro delle Infrastrutture lancia un contenzioso contro i giornali che parlano di lui in malo modo. Strapazzandolo e quando serve – molto spesso- ridicolizzandolo. In tempi di censure forse, secondo lui, i giornali dovrebbero ignorarlo o stendere un velo pietoso? Il contenzioso nasce nei confronti del Giornale, in particolare, che rilancia un post che Toninelli ha diffuso dai suoi canali social. Se i giornali mi maltrattano – questo il senso- «ben vengano i tagli all’editoria». Toninelli se la prende pure con il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Danilonon smette di farsi ridere dietro. Quarantadue “Non ricordo” nell’ambito dell’interrogatorio sul caso Gregoretti dove Salvini è sotto processo, gli sembran pochi evidentemente. L’ex ministro delle Infrastrutture lancia un contenzioso contro iche parlano di lui in malo modo. Strapazzandolo e quando serve – molto spesso- ridicolizzandolo. In tempi di censure forse, secondo lui, idovrebbero ignorarlo o stendere un velo pietoso? Il contenzioso nasce nei confronti del Giornale, in particolare, che rilancia un post cheha diffuso dai suoi canali social. Se imi– questo il senso- «ben».se la prende pure con il ...

SecolodItalia1 : Toninelli minaccia i giornali che lo “maltrattano”: “Ben vengano i tagli all’editoria” - tonymeola : RT @Libero_official: 'Non ricorda neanche questo?'. #Tagadà, la Panella dileggia #Toninelli per le 'dimenticanze' al processo contro #Salvi… - LeveHome : RT @Libero_official: 'Non ricorda neanche questo?'. #Tagadà, la Panella dileggia #Toninelli per le 'dimenticanze' al processo contro #Salvi… - Dardo70m : RT @Libero_official: 'Non ricorda neanche questo?'. #Tagadà, la Panella dileggia #Toninelli per le 'dimenticanze' al processo contro #Salvi… -