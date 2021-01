Tiziana Cantone, probabile riapertura del caso. Si ipotizza l’omicidio (Di martedì 12 gennaio 2021) Il caso di Tiziana Cantone potrebbe essere riaperto e trasformarsi da un’ipotesi di suicidio ad una di omicidio. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Tiziana Cantone fu trovata morta nella cantina della casa di sua zia, a Mugnano, il 13 settembre del 2016. Non aveva retto la diffusione, sul web, di video privati che la ritraevano in pose compromettenti. Ne era stata sopraffatta. Finora si è sempre parlato di suicidio, ma le indagini sui contatti telefonici e le attività internet della ragazza hanno fatto emergere nuovi dati. Secondo la difesa della ragazza, quei contenuti erano stati cancellati dall’iPad e dall’iPhone di Tiziana mentre i due apparecchi erano in custodia dei carabinieri che indagavano sulla sua morte. Motivo per cui la Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Ildipotrebbe essere riaperto e trasformarsi da un’ipotesi di suicidio ad una di omicidio. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.fu trovata morta nella cantina della casa di sua zia, a Mugnano, il 13 settembre del 2016. Non aveva retto la diffusione, sul web, di video privati che la ritraevano in pose compromettenti. Ne era stata sopraffatta. Finora si è sempre parlato di suicidio, ma le indagini sui contatti telefonici e le attività internet della ragazza hanno fatto emergere nuovi dati. Secondo la difesa della ragazza, quei contenuti erano stati cancellati dall’iPad e dall’iPhone dimentre i due apparecchi erano in custodia dei carabinieri che indagavano sulla sua morte. Motivo per cui la Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta per ...

