Tiro a segno: gli Europei a 10m 2021 sono stati momentaneamente cancellati. Rebus qualificazione verso Tokyo (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo start della stagione internazionale del Tiro a segno, non parte sotto i migliori auspici. Come ufficializzato dalla ISSF infatti, gli Europei a 10m 2021 – che si sarebbero dovuti tenere in Finlandia (a Lohja), sono stati momentaneamente cancellati. La Federazione Internazionale, l'ESC (European Shooting Confederation) e il Comitato Organizzatore della rassegna (che si sarebbe dovuta svolgere dal 26 febbraio al 6 marzo 2021), vista la situazione logistico-sanitaria del momento, hanno preferito non mettere a repentaglio la salute di nessuno congelando l'evento a data da destinarsi o addirittura all'annullamento totale. verso Tokyo: gli Europei mettono in palio ancora alcune carte ...

