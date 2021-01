The United States Vs. Billie Holiday: il trailer del film di Lee Daniels (Di martedì 12 gennaio 2021) L'intenso trailer di The United States Vs. Billie Holiday, biopic dedicato alla leggenda del jazz Billie Holiday diretto da Lee Daniels e interpretato da Andra Day. La vita e i tormenti della leggenda del jazz Billie Holiday, nota anche come Lady Day, sono al centro del film Hulu The United States Vs. Billie Holiday, biopic diretto da Lee Daniels di cui è stato lanciato il trailer. La cantante Andra Day interpreta Billie Holiday, donna nera di umili origini che infiammò gli Stati Uniti con la sua versione di Strange Fruit, canzone di protesta contro il razzismo. Le ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) L'intensodi TheVs., biopic dedicato alla leggenda del jazzdiretto da Leee interpretato da Andra Day. La vita e i tormenti della leggenda del jazz, nota anche come Lady Day, sono al centro delHulu TheVs., biopic diretto da Leedi cui è stato lanciato il. La cantante Andra Day interpreta, donna nera di umili origini che infiammò gli Stati Uniti con la sua versione di Strange Fruit, canzone di protesta contro il razzismo. Le ...

