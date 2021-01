The Lincoln Lawyer: Netflix mette in produzione la serie di David E. Kelley (Di martedì 12 gennaio 2021) Netflix ha ordinato la prima stagione della serie The Lincoln Lawyer, firmata da David E. Kelley e ispirata ai romanzi crime di Michael Connelly, Manuel Garcia-Rulfo sarà il protagonista. Dopo che CBS ha abbandonato il progetto, Netflix subentra nella produzione dell'adattamento di The Lincoln Lawyer firmato da David E. Kelley ordinando una serie tv. La serie in lavorazione è basata sulla serie crime dello scrittore Michael Connelly. per onorare le origini latine del protagonista dei romanzi, Manuel Garcia-Rulfo è stato ingaggiato per interpretare il protagonista Mickey Haller. Nel 2011, a interpretare il ruolo del film di Brad Furman, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021)ha ordinato la prima stagione dellaThe, firmata daE.e ispirata ai romanzi crime di Michael Connelly, Manuel Garcia-Rulfo sarà il protagonista. Dopo che CBS ha abbandonato il progetto,subentra nelladell'adattamento di Thefirmato daE.ordinando unatv. Lain lavorazione è basata sullacrime dello scrittore Michael Connelly. per onorare le origini latine del protagonista dei romanzi, Manuel Garcia-Rulfo è stato ingaggiato per interpretare il protagonista Mickey Haller. Nel 2011, a interpretare il ruolo del film di Brad Furman, ...

