“The Flash”: il Pinguino di Danny DeVito tornerà per un cameo? (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo le molte voci riguardanti Spider-Man 3, l’attenzione è stata posta nelle scorse ore su The Flash, uno dei prossimi lavori di casa DC. Secondo quanto riportato da ComicBook, infatti, l’insider Daniel Richtman avrebbe affermato che la Warner Bros vorrebbe far apparire per un cameo Danny DeVito nei panni di Oswald Cobblepot alias il Pinguino, trent’anni dopo Batman – il Ritorno del 1992. L’insider parla comunque solamente di un cameo in quanto nel finale del film del 1992, Pinguino effettivamente muore, cosa che potrebbe far pensare alla volontà della produzione di farlo apparire per pochi secondi solamente in un universo parallelo, probabilmente generato dalla velocità di Flash. The Flash: il multiverso della DC Il film ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo le molte voci riguardanti Spider-Man 3, l’attenzione è stata posta nelle scorse ore su The, uno dei prossimi lavori di casa DC. Secondo quanto riportato da ComicBook, infatti, l’insider Daniel Richtman avrebbe affermato che la Warner Bros vorrebbe far apparire per unnei panni di Oswald Cobblepot alias il, trent’anni dopo Batman – il Ritorno del 1992. L’insider parla comunque solamente di unin quanto nel finale del film del 1992,effettivamente muore, cosa che potrebbe far pensare alla volontà della produzione di farlo apparire per pochi secondi solamente in un universo parallelo, probabilmente generato dalla velocità di. The: il multiverso della DC Il film ...

