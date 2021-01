Tg Politico Parlamentare | edizione del 12 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il consiglio dei ministri approva il Recovery plan ma il governo vede la crisi. Italia Viva smentisce passi indietro e prenota una conferenza stampa in cui Matteo Renzi dovrebbe spiegare le ragioni per cui ritira la delegazione dall’esecutivo. “Non possiamo sempre tirare a campare”, ha scritto la ministra Teresa Bellanova in una lettera al Corriere. Dal canto suo il premier Giuseppe Conte annuncia che se Renzi ritirerà il sostegno al governo non sarà lui a guidare un nuovo esecutivo con l’appoggio di Italia Viva. Nicola Zingaretti rivolge un appello a Renzi, perché, spiega, “gli italiani non capirebbero una crisi in questo momento”. Il rischio, dice il segretario del Pd, è che si “rotoli” giocoforza verso le elezioni anticipate. In caso di crisi, a decidere sul proseguimento della legislatura sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra le ipotesi in campo anche un governo a guida Pd o uno di scopo fino alle elezioni. SALVINI E MELONI ALLA FINESTRA