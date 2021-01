TERREMOTO OGGI ENNA M 3.2/ Ingv ultime notizie, trema ancora la Sicilia (Di martedì 12 gennaio 2021) OGGI si è verificato un TERREMOTO di magnitudo 3.2 sulla scala Richter in provincia di ENNA: continua a tremare la terra in Sicilia. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)si è verificato undi magnitudo 3.2 sulla scala Richter in provincia di: continua are la terra in

SkyTG24 : Terremoto, nuova forte scossa in Croazia: magnitudo 5.3. Avvertita anche in Italia - NOTIZIEWEBLIVE : #Terremoto oggi in Sicilia la scossa é stata registrata ad Enna - - MichGPS : #terremoto di magnitudo tra 3.2 e 3.7 oggi 12 Gennaio 2021 alle ore 17:38 in provincia, zona di #Enna - ksnt63 : Oggi, non so perché, ho paura di un terremoto ?? No, non sto parlando di politica #crisidigoverno - Misiasimo1 : RT @AStramezzi: Sono passati 40 anni dal Terremoto e 20 dall’articolo. È buffo, che molti, oggi, mi chiamino ancora Angelo. Non più, “Ang… -