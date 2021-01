Terremoto oggi 12 gennaio 2021 al confine tra Grecia e Albania | magnitudo | epicentro

Leggi su tpi

(Di martedì 12 gennaio 2021)12– Una scossa didi4.3 (secondo la rilevazione dell’INGV), è stata registrata questa mattina, martedì 12, alle 8.26 italiane altra lae l’. Il sisma ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 39.96, 19.94 ed una profondità di 17 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Notizia in aggiornamento DATI #RIVISTI #ML 4.3 ore 08:26 IT del ...