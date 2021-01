Terapia genica per la SMA: trattati i primi bimbi in Italia (Di martedì 12 gennaio 2021) Terapia genica per la SMA: trattati i primi bambini in Italia. Un’opportunità resa possibile dal programma di accesso anticipato approvato da AIFA che consente la rimborsabilità La Terapia genica per l’atrofia muscolare spinale (SMA), denominata onasemnogene abeparvovec o con il nome commerciale Zolgensma, è finalmente arrivata anche nel nostro Paese. Il farmaco è già stato somministrato ad alcuni piccoli pazienti, come a Sofia ad… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 12 gennaio 2021)per la SMA:bambini in. Un’opportunità resa possibile dal programma di accesso anticipato approvato da AIFA che consente la rimborsabilità Laper l’atrofia muscolare spinale (SMA), denominata onasemnogene abeparvovec o con il nome commerciale Zolgensma, è finalmente arrivata anche nel nostro Paese. Il farmaco è già stato somministrato ad alcuni piccoli pazienti, come a Sofia ad… L'articolo Corriere Nazionale.

I pazienti con la malattia severa COVID-19 hanno telomeres significativamente più brevi, secondo gli studi intrapresi dai ricercatori al centro nazionale spagnolo di ricerca sul cancro (CNIO) in ...

«Riteniamo l’avvio di questa sperimentazione come una “tappa storica” per la nostra Associazione, che da sessant’anni lavora proprio per offrire opportunità come queste alle famiglie»: a dirlo è Marco ...

I pazienti con la malattia severa COVID-19 hanno telomeres significativamente più brevi, secondo gli studi intrapresi dai ricercatori al centro nazionale spagnolo di ricerca sul cancro (CNIO) in ...

«Riteniamo l'avvio di questa sperimentazione come una "tappa storica" per la nostra Associazione, che da sessant'anni lavora proprio per offrire opportunità come queste alle famiglie»: a dirlo è Marco ...