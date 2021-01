Tenta rapina in farmacia nel Napoletano | titolare reagisce con spray e fa arrestare malvivente

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 12 gennaio 2021) Hato insieme ad un complice unaad unaa Crispano, in provincia di Napoli, ma è stato messo in fuga dalla reazione delladellae di un dipendente. Crispano,incone faAndrea Tornarelli, 19 anni, già denunciato in passato, ieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.