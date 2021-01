Tennis, Sara Errani accede al terzo e decisivo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sono proseguite le qualificazioni femminili degli Australian Open di Tennis 2021: nel secondo turno vince l’azzurra Sara Errani, numero 17 del seeding cadetto, che era opposta alla spagnola Georgina Garcia Perez. La Tennista italiana la spunta dopo un’ora e 45 minuti di gioco per 3-6 6-3 6-2 e domani affronterà nel match decisivo per l’accesso al main draw la croata Ana Konjuh, in tabellone con una wild card. Nel primo set Errani è la prima a spezzare l’equilibrio, centrando il break addirittura a zero nel quinto game, ma da quel momento sale in cattedra Garcia Perez, la quale inanella quattro game consecutivi, con doppio break a trenta, e chiude sul ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sono proseguite lefemminilidi: nel secondovince l’azzurra, numero 17 del seeding cadetto, che era opposta alla spagnola Georgina Garcia Perez. Lata italiana la spunta dopo un’ora e 45 minuti di gioco per 3-6 6-3 6-2 e domani affronterà nel matchper l’accesso al main draw la croata Ana Konjuh, in tabellone con una wild card. Nel primo setè la prima a spezzare l’equilibrio, centrando il break addirittura a zero nel quinto game, ma da quel momento sale in cattedra Garcia Perez, la quale inanella quattro game consecutivi, con doppio break a trenta, e chiude sul ...

TENNIS: AUSTRALIAN OPEN. ERRANI AL TURNO DI QUALIFICAZIONE

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Sara Errani supera il secondo turno delle qualificazioni femminili del primo Slam del 2021, gli Australian Open, che quest'anno si stanno disputando, per la prima v ...

