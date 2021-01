Tennis, qualificazioni Australian Open: Kudla positivo, vince il match e poi viene estromesso (Di martedì 12 gennaio 2021) Il calciatore croato Vida era rimasto in campo un tempo con la maglia della sua nazionale prima di non rientrare a causa della positività al Covid. A Doha, dove si stanno giocando le qualificazioni ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 gennaio 2021) Il calciatore croato Vida era rimasto in campo un tempo con la maglia della sua nazionale prima di non rientrare a causa della positività al Covid. A Doha, dove si stanno giocando le...

metallopensante : Per gli amanti del bel tennis, c'è Sara Errani che sta giocando le qualificazioni #AO2021. Ancora zero insulti al… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Doha, qualificazioni @australianopens: #Kudla positivo, finisce il match poi viene estromesso - Gazzetta_it : #Doha, qualificazioni @australianopens: #Kudla positivo, finisce il match poi viene estromesso - federtennis : Cinque italiani in campo tra Doha e Dubai per le qualificazioni degli #AusOpen: ??#Giustino vs Gojo ?? @el___bufalo… - zazoomblog : Tennis qualificazioni Australian Open: Gian Marco Moroni batte in rimonta Mischa Zverev e vola al secondo turno -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis qualificazioni Qualificazioni Australian Open, esordio per sette azzurri ANSA Nuova Europa Lutto per Juan Martin del Potro, è venuto a mancare il padre

A 63 anni è morto Daniel Horacio del Potro, per delle complicazioni dopo un'operazione al cuore avvenuta lo scorso mese ...

Australian Open Q - Denis Kudla scopre di essere positivo al Covid durante il match

E' stata comunicata la positività del giocatore statunitense sul 6-4 5-3. Esplode la polemica con l'avversario Benchetrit ...

A 63 anni è morto Daniel Horacio del Potro, per delle complicazioni dopo un'operazione al cuore avvenuta lo scorso mese ...E' stata comunicata la positività del giocatore statunitense sul 6-4 5-3. Esplode la polemica con l'avversario Benchetrit ...