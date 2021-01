Tennis, ATP Antalya 2021: Bublik-De Minaur, sfida inedita per la finale (Di martedì 12 gennaio 2021) La prima finale di questo 2021 può essere riassunta con una famosa locuzione latina: nomen omen. L’ATP Antalya 2021, il torneo apripista di questa lunga stagione, vedrà protagonisti ne suo ultimo atto Alex De Minaur e Alexander Bublik, i giocatori effettivamente apparsi più in palla in questa prima settimana di Tennis che ci offrirà dunque una sfida inedita per la sua conclusione. Scalpo importante per De Minaur, che settimana dopo settimana, si conferma come una delle più belle realtà del Tennis mondiale. L’australiano ha superato in tre set la testa di serie numero 2 David Goffin, rifilando al belga un 6-4 3-6 6-2 in poco meno di due ore. A fare la differenza è la sua precisione maggiore in risposta, ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) La primadi questopuò essere riassunta con una famosa locuzione latina: nomen omen. L’ATP, il torneo apripista di questa lunga stagione, vedrà protagonisti ne suo ultimo atto Alex Dee Alexander, i giocatori effettivamente apparsi più in palla in questa prima settimana diche ci offrirà dunque unaper la sua conclusione. Scalpo importante per De, che settimana dopo settimana, si conferma come una delle più belle realtà delmondiale. L’australiano ha superato in tre set la testa di serie numero 2 David Goffin, rifilando al belga un 6-4 3-6 6-2 in poco meno di due ore. A fare la differenza è la sua precisione maggiore in risposta, ...

L’ATP Antalya 2021, il torneo apripista di questa lunga stagione, vedrà protagonisti ne suo ultimo atto Alex De Minaur e Alexander Bublik, i giocatori effettivamente apparsi più in palla in questa ...

