Teatro, design e architettura: la diplomazia della cultura tra Italia e Iran (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel suo quinto episodio intitolato “Alone”, la video-serie “8 ½ Theatre Clip” mette in scena un Teatro deserto in Italia e uno spazio vuoto a Teheran: nel primo c’è Nicola Pianzola della compagnia bolognese Instabili Vaganti, che affronta con una marionetta il grande silenzio in cui la pandemia ha affondato lo spettacolo dal vivo; nel secondo il mimo Danial Kheirikhah interpreta, in una sorta di Iraniana, autarchica resilienza, la stessa solitudine da Covid-19: la barba e il volto imbiancati di cerone, si guarda intorno impaziente, e poi si inventa un’altra presenza con cui potersi abbracciare. I due artisti stanno a migliaia di chilometri di distanza, ma usano le stesse lingue – Italiano, inglese e persiano, e quella universale del Teatro – per condividere la stessa esperienza: la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel suo quinto episodio intitolato “Alone”, la video-serie “8 ½ Theatre Clip” mette in scena undeserto ine uno spazio vuoto a Teheran: nel primo c’è Nicola Pianzolacompagnia bolognese Instabili Vaganti, che affronta con una marionetta il grande silenzio in cui la pandemia ha affondato lo spettacolo dal vivo; nel secondo il mimo Danial Kheirikhah interpreta, in una sorta diiana, autarchica resilienza, la stessa solitudine da Covid-19: la barba e il volto imbiancati di cerone, si guarda intorno impaziente, e poi si inventa un’altra presenza con cui potersi abbracciare. I due artisti stanno a migliaia di chilometri di distanza, ma usano le stesse lingue –no, inglese e persiano, e quella universale del– per condividere la stessa esperienza: la ...

_econetwork_ : Cosa succede quando un amministratore di condominio che ha la passione per l’arte, la poesia e il teatro, e la tito… - vincenzomascoli : Di_ segni Sito - ValentinaSorci1 : RT @AfolMet: #formazione ??ULTIMI POSTI??La nostra Scuola Afol Moda realizza il corso annuale gratuito “Design del costume per il Teatro e… - AfolMet : #formazione ??ULTIMI POSTI??La nostra Scuola Afol Moda realizza il corso annuale gratuito “Design del costume per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro design Teatro, design e architettura: la diplomazia della cultura tra Italia e Iran L'HuffPost Teatro, design e architettura: la diplomazia della cultura tra Italia e Iran

Nel suo quinto episodio intitolato “Alone”, la video-serie “8 ½ Theatre Clip” mette in scena un teatro deserto in Italia e uno spazio vuoto a Teheran: nel primo ...

Lanterna Verde: Jessica Cruz in tenuta da pilota nel design della nuovo volume

Lanterna Verde: vediamo insieme il nuovo design di Jessica Cruz presentato in occasione dell'evento Future State.

Nel suo quinto episodio intitolato “Alone”, la video-serie “8 ½ Theatre Clip” mette in scena un teatro deserto in Italia e uno spazio vuoto a Teheran: nel primo ...Lanterna Verde: vediamo insieme il nuovo design di Jessica Cruz presentato in occasione dell'evento Future State.