Taylor Mega contro Gregoraci da Dubai al GF Vip | “Come è possibile che mandino a f***o la quarantena?”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 12 gennaio 2021) L’influencer friulana ha criticato, che dopo aver trascorso le vacanze a, si è presentata in tv saltando laNella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5, si è presentata Elisabettanella Casa. La soubrette calabrese ha avuto un confronto faccia a faccia prima con Giulia Salemi e poi con Pierpaolo Pretelli per chiarire meglio la situazione.ha spiegato a Giulia che può vivere tranquillamente la sua esperienza con Pretelli, poiché lo considera soltanto un amico con cui ha vissuto dei bei momenti durante il suo percorso nel reality. E’ sorto però un dubbio: pare che la conduttrice di Battiti Live si sia presentata in tv, saltando ladopo le vacanze trascorse a, meta turistica di molti vip ed ...