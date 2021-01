Suv e crossover - La classifica dei modelli più venduti in Italia - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 gennaio 2021) Non c'è crisi per le auto a ruote alte. Secondo i dati diffusi dall'Unrae, Suv ehanno raggiunto quota 629.756 immatricolazioni nel 2020, con un calo del 23,1% rispetto al 2019, quando sono stati818.998 veicoli di questo tipo. Se la causa della flessione, del tutto fisiologica e comunque inferiore al crollo generale, va individuata nell'emergenza coronavirus e nelle conseguenti restrizioni agli spostamenti, la quota di mercato, che passa dal 42,4 al 45,2%, dà l'idea di un segmento che gode di ottima salute. Del resto, tra le 50 auto più vendute in, una su due è a ruote alte, per un totale di 25che potete scoprire nella nostra galleria di immagini.