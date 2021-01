Supercoppa italiana | Juventus-Napoli | De Laurentiis ha chiesto il rinvio del match I retroscena

Leggi su mediagol

(Di martedì 12 gennaio 2021): è l'anno dei rinvii.VIDEO, le tappe dell’intera vicenda: la sentenza e le motivazioniDopo essere riuscito a vincere il ricorso per disputare la partita di campionato, Aurelio Deha provato ad investire tutte le sue energie nella finale di, in programma il prossimo 20 Gennaio al Mapei Stadium. Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', il patron delhadi rinviare la gara, facendo leva sull'aumento dei casi in Reggio Emilia. Ma i motivi sarebbero molteplici: alla base, vi sarebbe la volontà da parte di Dedi giocare ilcon la presenza dei tifosi, che avrebbero potuto portare introiti sostanziali al ...