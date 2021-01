Super Mario 3D World: il nuovo trailer di Bowser’s Fury e Nintendo Switch edizione speciale Mario (rosso e blu) (Di martedì 12 gennaio 2021) Nintendo non insegue nuovi hardware (per ora) ma gioca come al solito sul sicuro. Quest’anno una sicurezza è rappresentata da Super Mario 3D World + Bowser’s Fury in uscita il 12 febbraio per Nintendo Switch, con l’aggiunta del DLC Bowser’s Fury. Oltre al gioco in single player, il titolo supporta la modalità cooperativa locale e online per un massimo di quattro giocatori. Tuttavia, per poter accedere al multiplayer online è necessario essere iscritti a Nintendo Switch Online. Inoltre sarà rilasciata: Nintendo Switch edizione speciale Mario (rosso e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021)non insegue nuovi hardware (per ora) ma gioca come al solito sul sicuro. Quest’anno una sicurezza è rappresentata da3Din uscita il 12 febbraio per, con l’aggiunta del DLC. Oltre al gioco in single player, il titolo supporta la modalità cooperativa locale e online per un massimo di quattro giocatori. Tuttavia, per poter accedere al multiplayer online è necessario essere iscritti aOnline. Inoltre sarà rilasciata:e ...

NintendoItalia : Sta per succedere qualcosa di grosso! Mario e Bowser Junior uniscono le forze in un'avventura bonus completamente n… - FreezeThunder : RT @AlvinSmbz: Mario turned into Super Sonic. #BowsersFury - Giancarlo9595 : @NintendoItalia Molto bella. Anche se avrei più preferito la lite a tema super Mario - Yoshifan30 : RT @AlvinSmbz: Mario turned into Super Sonic. #BowsersFury - NickEllis : RT @blogdebrinquedo: Mochila Super Mario 8bit Preta e Cinza no BdB: -