Studente del Cotugno ingerisce Gel disinfettante, ricoverato con prognosi riservata (Di martedì 12 gennaio 2021) L'Aquila - Il suono della prima campanella che ha segnato anche a L'Aquila il rientro dopo tre mesi in presenza dei ragazzi delle scuole superiori al 50%, è stato contrassegnato da un grave incidente. Il fatto si e' verificato al liceo Classico Cotugno. Uno Studente di 19 anni, a cui è stato assegnato un docente di sostegno, ha ingerito gel disinfettante anti Covid (del tipo "Amuchina") posto fuori, ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata e le condizioni sono delicate. L'episodio si sarebbe verificato, a quanto pare, quando lo Studente era uscito nel bagno e si apprestava a rientrare il classe. Al momento non si sa se il personale della scuola sia intervenuto in tempo per bloccare il ragazzo nel proseguire l'azione, fatto sta che sul ...

