Stronghold: Warlords è stato rinviato a marzo. Ecco la nuova data di uscita (Di martedì 12 gennaio 2021) Stronghold: Warlords di Firefly Studios è stato nuovamente rinviato. Originariamente previsto per il 26 gennaio, il titolo ora è stato posticipato al 9 marzo. Ancora prima, il gioco era previsto per il mese di settembre 2020 e, a quanto pare, la causa principale del nuovo rinvio è il multiplayer. Secondo lo sviluppatore, la modalità multiplayer "semplicemente non è ancora pronta per essere lanciata". Lo studio ha riscontrato alcuni "problemi imprevisti" e ha bisogno di più tempo per risolverli.

