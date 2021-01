Stroncato da un malore sulla Pontina | l’auto accosta per un guasto | la persona alla guida trovata morta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Non c’è davvero pace per la. Dopo l’incidente che ha paralizzato la statale 148 per diverse ore a causa di una grave incidente verificatosi alle 13.30 (la strada è stata anche chiusa) un altro dramma si è verificato circa mezzora fa. Una– di cui al momento non sono note le generalità – è deceduta dopo aver accusato un. E’ successo alle 17.00 all’altezza del km 13+000 in direzione sud.da unUn veicolo in avaria, episodio molto comunestatale che collega a Roma a Terracina, ha rivelato tuttavia la tragedia. Laè stata infattidagli operatori intervenuti senza vita, stroncata verosimilmente da un ...