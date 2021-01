Storie Italiane | Bobby Solo fa una incredibile gaffe ma Eleonora Daniele lo blocca subito | “Ciò che dici non è possibile”

Leggi su baritalianews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ormai il covid è l’argomento principale che occupa le nostre giornate e, sia che si stia al lavoro, sia per strada che nei supermercati, non si parla d’altro. Ognuno ha le proprie idee, finirà presto, durerà ancora anni, per fortuna che è arrivato il vaccino, io il vaccino non lo faccio. Regna la confusione e, anche se si vuole seguire la tv per essere sempre aggiornati, anche il qual caso le idee non vengono più di tanto chiarite perché, lo hanno spiegato più volte, si è trattato e si tratta di una pandemia sconosciuta che ha travolto tutto e tutti come un tir e, giorno per giorno, si scopre e si capisce sempre di più, pertanto le novità e gli aggiornamenti e, purtroppo, le contraddizioni tra virologi stessi, sono all’ordine del giorno. Aospiteche fa unae ...