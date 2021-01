Stipendio supplenti covid e brevi/ Nota del Miur: “Pagamento il 18 e il 25 gennaio” (Di martedì 12 gennaio 2021) I prossimi 18 e 25 gennaio riceveranno lo Stipendio i supplenti covid e i “brevi” in merito alle prestazioni di dicembre 2020 e arretrati Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021) I prossimi 18 e 25riceveranno loe i “” in merito alle prestazioni di dicembre 2020 e arretrati

AlessandraSco20 : @lefrasidiosho Ed i supplenti 'covid' sono senza stipendio da mesi - GiusiSpreafico : Perché ancora oggi, 11 Gennaio, per avere il pagamento dello stipendio, si deve attendere che ci sia l’assegnazione… - Roberto_Bosio : Supplenti Covid, migliaia ancora senza stipendio: un preside s’inventa il prestito d’onore. Il sindacato plaude, ma… - Pixty3 : RT @Teresat14547770: Supplenti Covid senza stipendio, preside dà 300 euro a ciascuno per far fronte a bollette e cibo - Orizzonte Scuola No… - ItaliaRoby : RT @Teresat14547770: Supplenti Covid senza stipendio, preside dà 300 euro a ciascuno per far fronte a bollette e cibo - Orizzonte Scuola No… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendio supplenti Stipendi organico Covid, emissione straordinaria per il 18 gennaio. Nota operativa del Ministero Orizzonte Scuola Pagamento stipendi personale supplente: a gennaio liquidazione completa delle spettanze

Nel giro di 10 giorni, grazie anche alla nostra costante pressione e vigilanza, saranno liquidati gli stipendi del personale aggiuntivo assunto in contrasto alla pandemia, del personale supplente brev ...

Stipendio supplenti covid e brevi/ Nota del Miur: “Pagamento il 18 e il 25 gennaio”

Il Miur ha pubblicato una nota attraverso cui ha fatto chiarezza in merito al pagamento dello stipendio dei supplenti covid e brevi ...

Nel giro di 10 giorni, grazie anche alla nostra costante pressione e vigilanza, saranno liquidati gli stipendi del personale aggiuntivo assunto in contrasto alla pandemia, del personale supplente brev ...Il Miur ha pubblicato una nota attraverso cui ha fatto chiarezza in merito al pagamento dello stipendio dei supplenti covid e brevi ...