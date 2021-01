Stellantis mi convince | ma se ci penso la preoccupazione mi sale come la febbre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) di Carbloggerè partita, fusione a guida francese incorporando una società americana. Manovra da forte istinto di sopravvivenza che in tempi di Covid assume il doppio del valore. Mi, pur non ricavandone nulla non essendo nemmeno un piccolo azionista, perché era l’unica operazione possibile. Il resto sono numeri, persone, automobili, speranze. Insomma, ci sarà molto da lavorare anche per chi fa questo mestiere. Il dubbio che non passa è colpa della mia formazione. Quando leggo o rileggosotto una lente più politica, lamila(si fa per dire, stati febbrili vietati di questi tempi).nasce a guida francese perché dietro c’è lo Stato francese. Azionista al 6,2%, numero facile da ...