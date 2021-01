Stefano Pioli, Ibrahimovic e i giovani: perché "il Milan c'è", anche per lo scudetto (Di martedì 12 gennaio 2021) Vince il Milan al Meazza contro il Toro (2-0). Approccio al fulmicotone dei rossoneri, entrati subito in partita contro i granata che, al contrario, brancolavano nel buio. Sarà rimasto deluso chi pensava che gli uomini di Pioli fossero ancora sotto shock per la sconfitta subita ad opera della Juve. Si poteva infatti ipotizzare che la perdita dell'imbattibilità potesse scalfire l'autostima che regnava nell'ambiente. Niente di tutto questo. Anzi, i rossoneri si buttavano nella mischia imponendo un ritmo frenetico alla partita, che li portava in gol al 25' con Leao e ad arrotondare su rigore di Kessie al 36'. Bene come al solito Hernandez, Diaz, Kjaer, Kessie e Donnarumma, senza dimenticare Calhanoglu e soprattutto Ibrahimovic, entrati nel secondo tempo perché reduci da infortunio. Sono gli uomini che costituiscono lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Vince ilal Meazza contro il Toro (2-0). Approccio al fulmicotone dei rossoneri, entrati subito in partita contro i granata che, al contrario, brancolavano nel buio. Sarà rimasto deluso chi pensava che gli uomini difossero ancora sotto shock per la sconfitta subita ad opera della Juve. Si poteva infatti ipotizzare che la perdita dell'imbattibilità potesse scalfire l'autostima che regnava nell'ambiente. Niente di tutto questo. Anzi, i rossoneri si buttavano nella mischia imponendo un ritmo frenetico alla partita, che li portava in gol al 25' con Leao e ad arrotondare su rigore di Kessie al 36'. Bene come al solito Hernandez, Diaz, Kjaer, Kessie e Donnarumma, senza dimenticare Calhanoglu e soprattutto, entrati nel secondo temporeduci da infortunio. Sono gli uomini che costituiscono lo ...

