Stati Uniti, l'Fbi in allerta: minacce a Biden, Harris e Pelosi. Primo incontro Trump-Pence dopo l'assalto al Congresso (Di martedì 12 gennaio 2021) l'Fbi lancia l'allerta negli Stati Uniti. A pochi giorni dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, che avverrà il 20 gennaio, cresce la tensione per possibili proteste nel fine settimana precedente la cerimonia. "Proteste armate", precisa il Bureau, in particolare in caso di rimozione di Trump con il 25esimo emendamento. Il voto sulla mozione per chiedere al vicepresidente Mike Pence di applicare l'emendamento, che prevedere la destituzione del presidente perché "incapace di assolvere i suoi obblighi", è atteso oggi alla Camera dei rappresentanti. Difficile che il vicepresidente decida di attivare la procedura. Primo colloquio tra Trump e Pence Nel frattempo Trump e Pence si

