Stati Uniti, il sostenitore di Trump fotografato col leggio di Nancy Pelosi rilasciato su cauzione

Adam Johnson, di Parrish in Florida, è stato rilasciato con una cauzione di 25mila dollari. Il trentaseienne sostenitore di Trump è stato individuato e arrestato il giorno dopo le proteste a Washington, in Campidoglio, grazie a una foto, circolata in rete, che lo riprendeva mentre portava via il leggio della presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

